快訊／李光耀孫子與獸醫男友結婚！南非報喜訊　甜蜜合照曝光❤

▲李光耀孫子李桓武與同姓男友Yirui Heng在南非註冊結婚了。（圖／翻攝自當事人IG／下同）

國際中心／綜合報導

新加坡建國總理李光耀的孫子32歲李桓武（Li Huanwu）2018年公開出櫃後，他的28歲男友Yirui Heng本月24日在IG公開註冊結婚的喜訊，除了曝光與他一起拍攝的甜蜜合照，還留言「今天我與我的靈魂伴侶結婚了，期待與李桓武一起度過餘生」。

請繼續往下閱讀...

李桓武是新加坡建國總理李光耀次子李顯揚的兒子，他2018年7月曝光自己與男友合照，並把合照設成臉書大頭公開出櫃的消息，還把照片加上濾框、邀請新加坡民眾出席一年一度的「粉紅點」（Pink Dot），支持LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒等）族群。

根據外國媒體報導，李桓武的伴侶是一名27歲的新加坡人，目前的工作是一名獸醫，其實在李桓武還沒有公開出櫃之前，他就已經連續兩年參加新加坡舉辦的「粉紅點」活動，力挺LGBTQ性別社群，因此早就被外界猜測是一名同性戀。

▲李桓武（Li Huanwu）與男友合照。（圖／翻攝自李桓武臉書）

李光耀在世前曾接受新加坡《海峽時報》訪問，面對孫子很有可能是同性戀者，有什麼想法呢？李光耀認為同性戀不是一種「生活方式」（lifestyle），那是一種與生俱來的「遺傳差異」，而同性戀者不應該受到任何迫害。

「你無能為力，就是只能接受。」李光耀說，他曾經詢問過醫生的意見，同性戀者生來就有這種基因，本質上是基因遺傳時隨機的差異，這是無法改變，「那麼為什麼我們要將其定罪呢？」而他坦然接受。

