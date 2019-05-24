梅伊提辭職日期「崩潰噴淚轉身走」　鏡頭前最後驕傲：我已經努力！

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英國首相梅伊為了脫歐事宜，前後拉扯許久，才傳出最快將於本日（24日）對外宣布下台時間，在稍早與保守黨高級官員布瑞迪（Graham Brady）會面結束後，在唐寧街10號外面宣布對外公開聲明，其中包括確切的辭職時間。

▲梅伊在提到自己即將於6月7日下台，內心難掩激動。（圖／達志影像／美聯社）

英國首相梅伊身穿橘紅色套裝，站在發言台上發表將近5分鐘談話，提到自己熱愛英國這片土地，在她擔任首相的期間，為不同的聲音發表意見，不管是在種族上或是經濟上、亦或是不同民眾的需求，梅伊認為自己相當盡心盡力的在傾聽民意，而在談話最後更提到，自己是第二任女性首相，雖然將提前結束任期，「但我絕對不是最後一位女性首相！」

此外，梅伊也在談話中提到，「自己已經為了英國脫歐做了最大的努力」甚至至少三次，但可惜最終沒有得到想要的結果，「然而妥協絕對不是一種難堪」。在談話最後，她哽咽提到將於6月7日下台，並且留下不捨的眼淚後轉身離去。

據悉梅伊在做出這項決定的前一晚，和丈夫菲利浦待在家中，並且討論最後決定，只希望可以為英國的傷害、以及自己的傷害減到最低，以一句「擔任這項工作是我此生的榮幸」畫下最後句點。