這是「賊」嗎？　陌生人闖他家沒偷東西...還打掃乾淨、摺紙玫瑰送他

國際中心／綜合報導

闖入你家，沒偷東西，還幫你打掃乾淨，甚至摺「紙玫瑰」送你，這是哪一門的「賊」呢？美國麻薩諸塞州波士頓市一名44歲男子羅曼（Nate Roman）日前在下班回家後，竟發現家中有遭入侵過的痕跡，驚訝的是，家裡不但沒有遺失東西，還被打掃得一塵不染，而這名「賊」還留下了禮物給他！

▼羅曼家中不只沒有遺失物品，還多了一朵「紙玫瑰」。（示意圖／Pixabay）

綜合外媒報導，羅曼與他的兒子日前一起下班回家後，發現自己的家門被解鎖，一走進屋裡，便發現家中不同的氛圍。羅曼表示，家中原本一道一直打開的門，竟被牢牢關上了，而兒子的房間原本亂七八糟，卻被整理的井然有序，再來還有客廳的地毯竟被吸塵器清潔過。最令羅曼驚訝的是，家中不但沒有遺失物品，廁所裡的衛生紙捲筒上，還多了一朵「紙玫瑰」！

羅曼報警後，警方表示監視器並無錄下入侵者的面孔，但感應出這名入侵者在屋內待了大約90分鐘。由於羅曼家中並無任何遺失與損壞，他推測可能是清潔公司不小心到了錯誤的服務地址。

羅曼表示，事件發生後，已將家中的鎖改變，以防再有意外發生，最後他也將這名「賊」所送的「紙玫瑰」做為紀念品，警惕自己！