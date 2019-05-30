IKEA新店店7點開始賣早餐　還吃得到現煎牛排，5大親子友善亮點

又多了一個周末遛小孩的好去處，最新的IKEA宜家家居新店店在5月16日上午正式開幕，佔地6千6百坪的空間，是北台灣三家IKEA中第二大店，我們幫大家整理了5大親子友善亮點，這個周末就準備安排親子一日遊。

1．坐捷運就可以到！交通超級方便

IKEA宜家家居新店店就位於美河市與小碧潭站共構建築中，共構的商場三樓與四樓（入口位於四樓），是目前全台唯一捷運共構店，加上鄰近國道三號安坑交流道及64和水源快速道路，加上擁有全台最多的室內停車位，貼心的是還提供了線上車位即時查詢。所以無論搭乘大眾運輸或自行開車前往都非常便利。

2．北台灣第一家IKEA café，早上7點開始賣早餐

來IKEA吃早餐，這是真的！身為北台灣首間IKEA Café，這裡從早上7點就開始營業賣早餐，供餐至晚間9點，除了甜點與沙拉之外，更販售獨家餐點，包括各式熱壓帕尼尼、以及最夯的氮氣咖啡與紅茶等，重點只要銅板價就能輕鬆享用，沒時間好好坐下來吃也沒關係，因為這裡還能配合通勤需求選擇外帶！只要攜帶外帶杯就能折抵5元，同時IKEA café也首次嘗試使用紙吸管，為環保盡心力！

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3．全台最美IKEA餐廳，還吃得到鐵板現煎肋眼牛排

邊看美景邊吃美食最享受了！這裡擁有號稱北台灣最美的IKEA瑞典餐廳， 434個座位區，不僅有大片落地窗可眺望美景，還特別設計了親子用餐區，而除了IKEA經典的烤肉丸、鮭魚餐、兒童餐等，特別的是，全台灣只有這間IKEA有提供鐵板現煎的肋眼牛排，光這點就讓人很想衝一波。

4．北歐風格兒童遊戲室，還有QR code排隊叫號系統

為了讓帶小孩的爸媽也能夠開心逛店，這裡提供了許多貼心的親子友善服務，像是打造了北台灣唯一原裝進口北歐風格兒童遊戲室-斯莫蘭（SMÅLAND）魔法森林，這裡有可以玩躲迷藏的大木屐，代表藍莓和越橘的大型球池，小朋友可以在森林裡盡情的跳躍、攀爬、奔跑和玩球，也可以觀賞影片、看書，在雲杉樹下休息。

貼心的是這裡會有專人照顧，讓小朋友可以盡情玩耍，父母可以盡情逛店。提醒大家，遊戲區可容納約30名小朋友，為了讓大家免受排隊等待之苦，這理還首度採用QR code排隊叫號系統，讓家長可用手機及時查看更新序號。

5．7000坪的空廊道公園，一站式親子遊玩的好去處

除了連結捷運東、西廣場的大木地板休閒空間，IKEA新店店餐廳外頭還有高達7000坪的天空廊道公園，可一路騎單車前往陽光運動公園，或是到碧潭風景區、烏來觀光景點遊玩，成為大台北地區一站式親子遊玩的好去處。



IKEA 新店店

地址：新北市新店區中央路159號

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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