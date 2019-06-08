最神手繪！孩子變身動畫主人公　千人敲碗等新作：太Q萌

▲ Yota坦言，每件作品從構思到完成都需要一段時間。（圖／翻攝IG@yota7454，下同）

國際中心／綜合報導

孩子們的想像力無窮，但日本一名家長的插畫功力讓人驚艷！根據SORANEWS24報導，這名擁有2個孩子的Yota自2016年起就在網路分享一系列藝術創作照，不但勾勒出宮崎駿動畫片《魔法公主》、《龍貓》的人物角色場景，西方電影《哈利波特》、《蝙蝠俠》等經典電影元素也出現在作品當中，完美呈現孩子心目中的異想世界。

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點開IG，可以發現Yota大多數作品的背景都以白色為主，看起來相當樸素，但加上簡單黑色、灰色線條，畫上手繪服裝、髮型，讓孩子一秒成為動畫、電影當中的主角。

網友看了紛紛表示，「真的好可愛」、「那個笑容太棒了」、「居然有美少女戰士」、「期待您的下一個作品」。

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