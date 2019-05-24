摩門教徒兼共和黨人　猶他州郡議員在臉書「出櫃」！

▲信奉摩門教的猶他郡議員伊維，透過臉書影片宣布「出櫃」! (圖／翻攝自臉書@Nathan Ivie)

國際中心／綜合報導

信奉摩門教的共和黨籍猶他州郡議員(county commissioner)伊維(Nathan Ivie)，周三(24日)作出驚人決定：在臉書宣布「櫃」!伊維表示自己掙扎了20多年後，終於下定決心接受自己「新的身分」。

周三早上，這位40歲的猶他郡(Uath County)議員坐在電腦前，公開分享自從9歲起就給他帶來痛苦和困惑的秘密：他是同志。

伊維PO到臉書的這支「宣布出櫃」影片，被觀看已達數萬次。他在影片中說，已經接受了自己的性向，同時憶述了他他在成長過程中「精神」和「生理」之間的衝突、掙扎。

值得注意的，伊維是「耶稣基督後期聖徒教會」(摩門教)的信徒。但他在影片中拒絕評論他的信仰。

在猶他州充滿保守氛圍的大環境裡，摩門教信仰對同性戀的態度是否定的。猶他州許多居民都是摩門教徒。他們當中絕大多數仍然認爲同性戀是一種嚴重的違法行爲。

伊維在影片中又說，他對自己性別的困惑導致他在22歲時一度試圖自殺。不過後來他嘗試著「自己治療」同性戀情緒。伊維說，在處理一起LGBTQ兒童自殺案的過程中，讓他逐漸重拾勇氣，最終決定「出櫃」。

伊維說，透過跟一對同志伴侣一起參加戶外活動和其他互動的幫助，讓他真正接受了自己。伊維最近曾爲一對同志新人拍攝婚禮照片。伊維說：「他們分享愛情、以及他們彼此看待的方式，跟普通夫妻一樣。這讓我意識到，也許我還沒有突破自己。」

伊維同時表示，當他把自己出櫃的決定告訴家人後，已得到家人和朋友的支持，他爲此深深感動。他說：「這是一種解放，缷掉我肩上的巨大負擔。」

鹽湖城第一位公開「出櫃」的市長畢斯庫普斯基(Jackie Biskupski)和當地政界人士一起支持和稱讚伊維作出的決定。畢斯庫普斯基在推特上給伊維送上祝福。

伊維「出櫃」的決定也意味著他會跟結縭13年的妻子 分手，但他們會共同撫養兩個孩子。兩人最近一起度過了母親節，他仍然把對方稱作是「最好的朋友」。

伊維說，他希望自己的出櫃能夠鼓勵其他年輕人、不必爲自己的真實性向掙扎，要坦然接受自己。 他說：「跟大家不一樣、真實地生活是可以的。你可以同時是同志及共和黨人，你要相信：人們會因爲你真我的風采而愛你。」