家政課脫褲！國中屁孩麵糊加料「精液+尿液」做鬆餅　至少5師吞下肚　

▲ 國中生幫鬆餅加料。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國日前發生一起離譜的案件，一群國中生某天上家政課做鬆餅時竟在麵糊中加入自己的精液和尿液，做成鬆餅後送給老師吃，製作過程中還錄影、不斷嘻笑，影片流出後引起大眾撻伐，他們也面臨性侵犯指控，正接受調查。

這起事件發生在俄亥俄州鮑威爾的海特國中（Hyatts Middle School），一群學生16日上家政課時突然異想天開，想幫麵糊加料，竟偷偷拉下褲子、在麵糊中小便或射精，將其攪拌均勻後製作成鬆餅，過程中一邊玩鬧一邊錄影，事後再將成品送給老師。

該校負責人當天稍晚收到這段影片，隨即通報當地德拉威爾州警長辦公室。警方已經展開調查，目前還不清楚有多少學生涉案，但已經鎖定多人；確切受害人數目前也還不清楚，只確定皆為教職員工，推測至少有5人。

郡治安官發言人懷特（Tracey Whited）接受《哥倫布快訊》訪問時說明，「一名學生拍下一部份過程，影片在學校裡流傳開來，所幸學校管理人員也看到了。」負責人表示，學生們的行為可能構成重罪。

一名校方發言人也針對此案表示，「我們視學生和教職員工的安全為優先。當地執法部門正在深入調查這起事件，任何違反學校規定的人都會被追究責任。我們也會極力聲援受到這起事件影響的教師。」