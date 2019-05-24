IMF報告打臉川普：對中加徵關稅幾乎全由美企埋單

▲ 國際貨幣基金4月以高關稅衝擊貿易、部分先進經濟體疲弱為由，下調今年成長預測至3.3%。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對中國進口商品課徵懲罰性關稅，但根據國際貨幣基金（IMF）23日發表的報告，政府所徵收的關稅幾乎完全由美國進口商承擔支付，且部分關稅已轉嫁至美國消費者身上，狠狠打臉川普先前宣稱「中國埋單」的說法。

彭博報導，這份報告認定「美國與中國的消費者是貿易關係緊張的輸家」，且隨著關稅威脅升級，全球GDP將會減少三分之一個百分點，且來自企業、市場信心受到的影響佔約一半。IMF經濟學家表示，「這種情況是我們為什麼把2019年稱之為『全球經濟脆弱年』（a delicate year for the global economy）的原因之一。」

此外，紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）23日發布的報告顯示，川普政府對中國2000億美元商品所課徵的25%關稅，導致每個美國家庭一年多支出831美元（約新台幣2.6萬元）。

美中貿易談判已陷入僵局。本月中旬，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）曾說，「對所有中國進口商品徵收關稅造成的經濟效益，將使美國經濟增長率下降0.2個百分點，這已經是非常保守的判斷了。」

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