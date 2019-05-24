殺很大！非洲波札那宣布取消狩獵大象禁令

▲波札那宣布取消狩獵大象禁令，恐怕讓非洲 象的生存權更加惡化。圖為波國境內的非洲象。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

非洲南部內陸國家波札邦(Republic of Botswana)周三(22日)宣布：消狩獵大象禁令，但宣稱會實施嚴格管控的狩獵。

波札那「環境、自然資源保護與旅遊部」部長莫凱拉(Onkokame Kitso Mokaila)在周三下午舉行的記者會上說，經過跟所有相關單位磋商後，政府決定取消對狩獵大象的禁令。

莫凱拉說，取消禁令後，狩獵會被嚴格控制在小範圍內，每年允許捕獵的大象不能超過400頭。據2018年的大象數量普查資料顯示，波札那是非洲大象數量最多的國家，擁有逾13萬頭大象。

在波札那，大象在找尋食物或水源時有時候會踩踏、毀壞當地農民的農作物，引發大象與農民之間的衝突，甚至有當地民眾遭到大象攻擊死亡。

莫凱拉表示，人類與大象之間的衝突日漸升高，已威脅到人民的生存環境。狩獵大象禁令是波札那前總統卡馬(Ian Khama)發起及簽署的，從2014年開始生效至。但遭到現任總統馬西西(Mokgweetsi Masisi)推翻。

非法偷獵大象在非洲十分猖獗，主要是為了象牙。估計每年有3萬頭被獵殺。目前全非洲的大象約剩45萬頭。