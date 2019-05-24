裴洛西「喝醉假影片瘋傳」200萬人看過　連川普與律師都散播

▲裴洛西常與川普針鋒相對。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

各大社群媒體近期瘋傳美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的一段造假影片，她說話的速度被刻意放慢，使她的發言聽來含糊不清，宛如喝醉。即使影片並不符合真實，其中一個臉書上的版本截至23日晚間卻已被觀看超過200萬次，甚至連總統川普（Donald Trump）都發布假影片。

CNN報導，裴洛西22日與川普短暫會面後發表自己的看法，然而卻有人把影片的速度調慢，畫面在YouTube、臉書與推特等平台瘋傳。裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hamill）告訴《華盛頓郵報》，不會針對這種充滿性別歧視的垃圾內容多做回應。

雖然YouTube的假影片已被刪除，不過多個片段仍在臉書、推特流傳。加州大學柏克萊分校教授、數位鑑識與圖片分析的專家法里德（Hany Farid）表示，「根據我計算，經過竄改後的影片放慢了75％，導致她的演說嚴重失真。」

臉書一名代表告訴CNN，有關裴洛西的影片已交給第三方事實查核中心檢查，但直到23日晚間都沒有任何舉措；這位代表解釋，臉書政策並沒有規定人們發布的內容一定要屬實，而企業能做的事情就是減少影片觸及率，避免它被更多人看到。

儘管影片被動過手腳，卻連川普以及他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）都在推特散播假片段，嘲笑裴洛西口吃。美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）1月曾警告國會，嶄新的人工智慧技術能製作出非常逼真的假畫面，藉此影響美國的盟友與合作夥伴。

不過，法里德認為，從裴洛西的影片中可以看出，這並不需要太複雜的技術就能完成，「讓人訝異的是，對於一些人來說，簡單的操作竟然這麼有效跟讓人相信。」