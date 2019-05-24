男子挑戰吃「死神辣椒」　腹部劇烈+視力模糊...折磨6小時險死

▲台灣第一辣朝天椒約3萬度，「卡羅萊納死神辣椒」則是156萬9300度到220萬度 。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

許多民眾愛吃辣，不過每個人能承受的辣度不盡相同。泰國一名男子日前想挑戰自己吃辣的極限，吃了一碗加了號稱世界上最辣的辣椒「卡羅萊納死神辣椒」（Carolina Reaper）的羅勒豬肉飯，竟辣到出現腹部劇痛、視力模糊等反應，經送醫急救後才脫險，整整折磨了6小時，讓他直呼：在死神關前走一遭。

據泰媒《kapook》報導，這名男子想挑戰世界上最辣的辣椒「卡羅萊納死神辣椒」，於是他買了一包回家後，加在在羅勒豬肉飯裡，不料他吃了3顆後，腹部立刻出現劇烈疼痛和灼熱感，並伴隨耳鳴、視力模糊、雙手顫抖、眼睛腫脹、頭暈、嘔吐等症狀，讓他痛到覺得自己要去見死神了，家人發現後立即將他送醫。

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▲男子折磨6小時，才不再感受到辣感。（圖／翻攝自Facebook／กูจะรีวิวแม่งทุกอย่างในโลก）

到達醫院後，男子早已滿身大汗，無法行走，便被醫護人員直接送進急救病房，使用抗酸劑及止痛藥搶救。經過1個小時的急救後，辣感才開始消失，整個過程折磨了6小時才恢復。醫生為男子開藥後，便要男子趕緊回家休養，而此次醫療費用還花了7300泰銖（約新台幣7200元）。男子表示，錢不是問題，但折磨6小時，實在是太痛苦了，整段經歷彷彿與死神擦肩而過，以後自己再也不敢嘗試死神辣椒了。

▲男子吃了這盤加了死神辣椒的羅勒豬肉飯，差點去見死神。（圖／翻攝自Facebook／กูจะรีวิวแม่งทุกอย่างในโลก）

據悉，在此事件後，當地販售死神辣椒的店家也進行了管制，在消費者購買前，會先說明食用死神辣椒風險。醫生表示，過度吃辣會刺激腸胃，讓腸胃產生灼燒感，引發胃炎、腹瀉、便秘等，嚴重時還會造成膽汁排出困難，誘發膽囊炎、膽絞痛及胰腺炎，切記要衡量自己的能耐，不要過度嘗試。