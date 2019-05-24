連續殺人犯與戀童犯關在一起！交流談心事…神轉結局「發展男男戀情」

▲英國連續殺人犯名波特（Stephen Port）（左）竟與戀童犯胡克爾（Richard Huckle）發展出男男戀情關係。（圖／翻攝自英國每日郵報）

國際中心／綜合報導

英國一名連續殺人犯關押在貝爾馬許（Belmarsh）監獄內，認識了同樣關押在A級安全防護的最可惡戀童犯，兩人竟然日久生情，沒多久就發展出男男戀，最後還發生的性關係，兩人的神結局最近曝光出來。

綜合外電報導，這名連續殺人犯名為波特（Stephen Port），他過去常用交友軟體約男同志見面，在見面的過程中下藥，隨即性侵，最後再將這些人殺害，至少4人受害；另一名戀童犯是胡克爾（Richard Huckle），他性侵了超過200名的未成年兒童，受害者年齡從6個月大至12歲。

兩人都被判決無期徒刑，其中，胡克爾服刑滿25年可申請假釋。報導指出，這兩人都被英國政府視為「重大罪刑犯」，因此各自被關押在最高安全防護的監獄，然而該監獄通常不會上鎖，罪犯可以在走廊等室內區域交流。

波特和胡克爾常在交流時間互相談心事，日久生情，沒多久就發展出男男戀，還發生性關係。獄友間都知道他們整段戀情，也是「公開的祕密」，最後兩人被移監至其他監獄，被迫分開，但消息指出，他們可能仍然繼續寫信保持聯繫。