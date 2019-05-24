他約女網友番薯園私會　精蟲衝腦「摀嘴硬上」完事後驚覺活體變屍體

▲阿里求歡網友後，竟然變成姦屍。（圖／翻攝自riausky）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人與人交往認識，部分都會選擇使用交友APP，認為先以螢幕接觸作為第一門檻，可以省去很多麻煩，但相對也潛藏許多安全問題。印尼日前傳出一名18歲少女，透過交友APP認識一名男網友，兩人多次見面後，最後一次約在番薯園，卻因男方想求歡不成，竟然被掐死後姦屍，直到屍體發出味道才被附近住戶發現。

綜合外媒報導，年僅18歲的諾維塔（Navita Sari）不久前在聊天軟體上遇到22歲的阿里（Ari），兩人相當甚歡後多次見面，感情也就逐間升溫，上周夜深人靜時在番薯園約會，阿里突然一時精蟲衝腦，讓原本只是純純愛戀的感情，突然場面尷尬。

諾維塔當下拒絕了阿里的求歡，但男方似乎已經控制不了自己的慾望，竟然用手將她的衣服撕開，另一手摀住嘴開始洩慾，當下阿里看到諾維塔開始翻白眼時，還一度以為是因為「自己的功力太好」，所以讓女方受不了，沒想到就在最後關頭結束後，阿里將摀住女方口的手鬆開，發現諾維塔早就已經斷氣，當下立刻穿了褲子就跑，留下屍體在番薯園也未報警。

直到幾日後，附近居民聞到番薯園傳來詭異的惡臭，才發現在樹林中倒臥著諾維塔的遺體，加上諾維塔原本和朋友相約要去看電影卻沒有出現，調查後才發現她在網路上有認識網友。警方循線逮捕到阿里，阿里表示，自己因為在完事後發現諾維塔已經沒有生命跡象感到相當害怕，所以才逃離。全案仍在進一步調查。