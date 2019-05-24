吐肉舌互鞭打…他吃鳥貝驚見鹹濕「喇舌」　網看影片笑：有個大膽的想法

記者林瑩真／編譯

日本人偏愛吃新鮮的海鮮，有時甚至「活體」搬上桌再料理。但一名網友表示，他日前到京都吃鳥貝，誰料鳥貝太新鮮，整個伸出虹管相互「喇舌」，嚇得他直呼：「真的要吃這個嗎？」

推主到京都舞鶴市用餐，由於舞鶴市面向日本海，本就盛行海產，更有「水鄉吉原」之稱，到此一遊的旅客必吃海鮮。沒想到，推主點餐時卻上演了一場「鳥貝秀」，只見盤子上裝著3顆鳥貝，不僅體積大得不可思議，其中2顆鳥貝還伸出虹管向外探索，打歪了一旁的碗筷，又打向對方，頗有「喇舌」的感覺，引得影片中的人紛紛驚叫。

▲推主說，最後是以碳烤的方式吃了鳥貝。（圖／翻攝自推特／Marble.co@mblco）

影片在推特上吸引3萬4千多的讚、1萬8千多個轉發，網友們紛紛留言「動得這麼厲害的貝第一次看到」、「就吃生的嗎？我無法」、「我想起了寄生獸」、「觸手…」、「我家的女兒竟然說想要養」、「突然沒食欲」、「不動的那隻不新鮮要換XD」、「我有一個大膽的想法」。

不過推主透露，他們沒有生吃，而是直接拿去碳烤，最後就成為大家熟知的鳥貝料哩，「舞鶴的鳥貝真的特別大呢！」事實上，鳥貝因形狀酷似鳥喙而得名，雖一年四季都有，但6、7月最為肥美；在日本以壽司等生食或碳烤等作法為多。