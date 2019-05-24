少年仔爬火車頂「自拍對女友示愛」：我是英雄…下秒27500伏特電炸胸！

▲柯洛謝夫為要讓女友驕傲，竟跳上火車頂自拍，瞬間爆出火光自燃。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

這年頭示愛的方式相當多種，但俄羅斯卡拉蘇克（Карасук）一名13歲少年，為了要在朋友之間表達自己非常喜愛女友、自己也是一名勇敢的男子，於是跳上一列火車的車頂上自拍，原以為可以在女友及朋友面前證明自己，卻在下秒遭到高壓電擊，瞬間從胸口炸出黑色大洞，全身化為一坨火球。

綜合俄媒報導，年僅13歲的少年柯洛謝夫（Oleg Khoroshaev）在學校跟女友是同學間都知道的小情侶，兩人感情相當好，甚至連朋友之間也都相處得很好，日前柯洛謝夫因為想要讓女友「震驚」的照片，找來女友、朋友到鐵軌旁邊，爬上一列火車的車頂。

就在朋友們驚呼柯洛謝夫的大膽時，並且開口問「你覺得現在站在車頂的感覺如何？」下一秒所有人都親眼目睹他遭到高壓電纜的電擊，瞬間整個人從胸腔爆出火光跟黑洞，全身嚴重燒傷。女友看到心愛的人大聲發出哀號，痛心的表示，「就連成年男子看到一定都會覺得相當心痛。」

柯洛謝夫被緊急送往醫院後，院方表示因為柯洛謝夫遭到27500伏特的高壓電通過身體，狀況非常悽慘，緊急急救三天後還是傷重不治。原本想要讓女友感到驕傲，最後卻讓對方看到最恐怖的一面，不僅愛人傷心，也讓家人相當痛心。