超狂便便習慣！壯男曝衛生紙用法　同事聽完「作噁」崩潰想逃

▲廣播節目上聊到「便便」方式。（圖／翻攝自YouTube／The Bully And The Beast）



國際中心／綜合報導

美國一名廣播節目男主持人日前談論到自己「奇特」的大號方式，讓在場的工作人員大傻眼，連搭檔的女同事也震驚到想當場離開現場，這部短短1分鐘的廣播片段被PO上網後也引來大批網友討論，紛紛直呼「真的太誇張！」

據《每日星報》報導，美國一個話題辛辣又有趣的廣播節目The Bully And The Beast上，本周在節目裡談及「大號方式」，男主持人Wax表示，「每個人都摸過自己的便便啊，每天都要擦屁股怎麼可能不碰到！」而女主持人Lore'l則趕緊插話說，自己完全沒有這個經驗，她都是像一般人一樣，隔著衛生紙。

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▲Wax使用衛生紙的方式讓Lore'l崩潰。（圖／達志／示意圖）



這時，Lore'l懷疑Wax是不是不會使用衛生紙，Wax則表示，「大家不都是用衛生紙來接住便便嗎？難道直接讓便便掉到馬桶裡？」這一個回答讓Lore'l嚇壞，崩潰喊著想離場了，隨後便追問Wax，「那如果拉肚子的話怎麼辦？」Wax則表示，「這就是為什麼大家上完廁所需要洗手阿！」

短短1分鐘的談話影片讓不少觀眾看完後都不可置信，紛紛留言表示，「這不可能真的」、「他一定是在開玩笑...」、「這個男人有問題」、「 我真的看過這個視頻10次，還是不敢相信」、「真的太噁了！」