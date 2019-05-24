攻頂聖母峰遇大塞車！登山客寒風中「排隊3hrs」　釀3人死亡

▲太多人攀爬聖母峰，塞車問題造成登山客死亡。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

許多人都有攀登世界第一高峰聖母峰的夢想，近期天氣轉穩定，更是攀爬聖母峰的黃金時期，但是過多的觀光客造成聖母峰「大塞車」，登山客們被迫在高山中排隊，一名美國以及兩名印度登山客就因此喪生。

尼泊爾的旅行社先鋒冒險公司（Pioneer Adventure Pvt）表示，由於現在天氣變好，是攻頂聖母峰的黃金時段，有超過200名登山客試圖攀登，但也造成了大排長龍的現象，登山客們被迫要在有「死亡區」之稱、超過8千公尺的高海拔地區排隊超過3小時，忍受著低溫寒風，才能夠攻頂，已經至少有三人因此死亡。

其中一名死者是來自美國猶他州的卡許（Donald Lynn Cash），今年55歲，先鋒冒險公司表示，卡許在攻頂時因為高山症而昏倒，「他的雪巴人嚮導試圖給予協助，立即做了按摩、CPR以及增加氧氣壓力，維持他的生命跡象，並希望盡快將他帶到第4營區」，但卡許在希拉蕊臺階（Hillary Step）附近失去意識死亡。

CNN報導，卡許的家人提到，卡許的願望就是攀登世界上每一洲的最高峰，他們預計將會把屍體留在聖母峰山上。

另外，來自印度的54歲女子庫爾卡尼（Anjali Kulkarni）和丈夫一起攻頂，她的嚮導表示，庫爾卡尼和丈夫被迫等了好幾個小時才能攻頂，「攻頂後她已經精疲力盡，不幸死亡」。《喜瑪拉雅時報》報導，另一名印度男性達斯（Kalpana Das）也因為長時間排隊等待，攻頂之後，在下山的過程中死亡。

先鋒冒險公司的經理卡爾奇（Nivesh Karki）表示，「排隊的現象真的造成很大的問題，因為這些路段本來就已經非常危險了，而且隨時都有不同的風險，現在更因為塞車，讓整趟旅程更加困難」。

儘管這趟旅行充滿著高風險，仍然越來越多人想挑戰聖母峰，根據尼泊爾旅遊局的紀錄，去年共563人從尼泊爾上山攻頂，包含外國遊客和當地嚮導，而登山部落客艾內特（Alan Arnette）的紀錄顯示，還有額外239個從西藏上山攻頂的登山客，加起來共有802人，數量達到新紀錄。

大批人潮除了造成塞車的延誤問題之外，還製造了大量的垃圾，登山客雖然再入山前要申請許可證，但是並沒有配額上限，導致人數不斷上升。