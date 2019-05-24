最後的「奴隸船」找到了！沉睡阿拉巴馬州河底159年　打撈1年現身

▲奴隸船「克羅蒂德」的倖存者之一路易斯（Charlie Lewis）家譜。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國阿拉巴馬州歷史委員（AHC），經過1年多的調查，22日終於在該州南部的莫比爾河（Mobile River）底找到最後一艘「奴隸船」的殘骸，見證了美國17到19世紀的黑奴貿易歷史。AHC將會在30日公布完整的考古報告。

雖然國際販奴早在1808年就被禁止，但直到1863年美國立法廢除奴隸制之前，走私奴隸的風氣仍然盛行，尤其是在南方，這艘「克羅蒂德」（Clotilda）是雙桅帆船，普遍被認為是最後一艘從非洲載運奴隸到美國的船隻。

根據歷史記載，1860年，阿拉巴馬州當地的種植園地主梅赫（Timothy Meaher）跟人打賭，即便在聯邦政府的管制之下，他仍然可以走私奴隸，並買下了「克羅蒂德」，賄賂船長佛斯特（William Foster），從西非達荷美王國（現今的貝南）運送了110名奴隸，並經由莫比爾河進入美國。佛斯特事後把奴隸送到另一艘船上，並讓「克羅蒂德」沉沒到河底。

去年1月，阿拉巴馬州當地記者萊恩斯（Ben Raines）在莫比爾河附近發現了船隻殘骸，專家和志工們便開始投入鑑定作業，雖然後來發現這個殘骸並不屬於「克羅蒂德」，但大家都同意繼續尋找最後一艘奴隸船，歷時一年多才終於發現。



阿拉巴馬州歷史委員會的執行會長瓊斯（Lisa Demetropoulos Jones）表示，「能找到克羅蒂德真的是一項非凡的考古學發現，這艘船代表了現代歷史中最黑暗的時期，也是奴隸制度存在的鐵證」。委員會提到，沉船殘骸與克羅蒂德的結構與尺寸相符，海洋考古學家德加多（James Delgado）表示，「我們很謹慎地檢驗，雖然沒有找到名字，但物理和法醫的證據都強力證明，這艘船就是克羅蒂德」。

當年的110名奴隸中，大約有32人最後搬到阿拉巴馬州的非洲城（Africatown）居住，有些人的後代至今都還住在這裡。黑奴第6代孫女戴維斯（Joycelyn Davis）就表示，她可以想到祖先辛苦工作打拼的樣子，「我想許多人都已經放棄尋找克羅蒂德了，能找到它真的是個驚奇的發現」。