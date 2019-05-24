繼Panasonic跟進　NHK爆：夏普正調查「與華為交易」是否屬美禁令

▲夏普（Sharp）。（圖／記者蔡惠如攝）

國際中心／綜合報導

美國川普（Donald Trump）簽署行政命令，商務部將中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）和70家附屬事業列入出口管制（Entity List）名單，禁止美國企業和華為及其子公司有商業行為，連帶影響全球企業跟進。消息指出，鴻海集團旗下子公司夏普（Sharp）正在調查供應給華為的零組件是否屬於出口管制禁令範圍。

根據日本NHK報導，夏普正在調查華為的電子零組件是否為美國出口管制禁令範圍，假若調查結果屬實，那麼夏普也會考慮跟進美國的規定，不排除停止與華為的交易合作。

不過內文也提到，夏普提供給華為的零件，數量並沒有大到能影響夏普本身的業績。

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▲Panasonic宣布終止與華為交易。（圖／達志影像／美聯社）

日本Panasonic於23日也傳出跟進美國對華為的出口管制令，將會終止與華為及旗下相關公司的往來，例如停止供應部份零件。根據《日本經濟新聞》報導，Panasonic主要提供華為手機零件，而且可能使用了美國技術，因此推測受到影響的零件主要是和智慧型手機有關。

Panasonic也表示，會研究是否還有其他商品受到出口管制禁令的影響。

報導提到，華為與超過80家日本企業交易，更有許多大廠牌提供其零件，除了Panasonic之外，還包含Sony、東芝記憶體、京瓷、三菱電機等。外媒分析，作為電器業的龍頭，Panasonic取消與華為交易的舉動，很可能影響到其他日本國內企業之後對華為的態度，進而做出終止決定。