薩爾瓦多新任副總統當選人：不排除恢復與台灣邦交可能

▲薩爾瓦多新任副總統烏佑亞（左）、總統布格磊（右）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

薩爾瓦多即將上任的副總統烏佑亞（Felix Ulloa）於23日參加華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）的論壇。他在會後表示，薩爾瓦多新政府不排除與台灣恢復邦交的可能，會考量到國家自身的發展，來決定其外交策略，不會受美國或中國影響而改變。



根據聯合報報導，烏佑亞在「美洲對話」論壇結束之後受訪時表示，新政府目前還未決定是否會恢復與台灣的邦交，但是「不排除這種可能性」。烏佑亞表示，外交關係將交由即將上任的新總統布格磊（Nayib Bukele）決定，總統曾多次表示「薩爾瓦多國內的自身發展是決定外交策略的重要因素」。



烏佑亞表示，目前國內的議員們有各種不同的聲音和意見，而中美關係日漸緊張，美國隊於薩爾瓦多與中國新建的外交關係也有所顧慮，因此主張薩爾瓦多恢復與台灣的邦交、放棄中國。他表示，我們不會為了滿足美國或中國的利益而改變自身外交策略，而是會基於國家和新政府的發展來評估此事」。

去年8月21日，薩爾瓦多宣布與台灣斷交，結束長達77年的外交關係，並與中國建交。

華府智庫「美洲對話」於23日舉辦「要求改變：反腐和拉美新領導人」的論壇，出席的除了烏佑亞外，還有巴西聯邦審計與透明化部長羅薩里奧（Wagner Rosario），以及巴拉圭共和國財政部長羅佩斯（Benigno Lopez），重點在於討論各國的反貪腐策略。

烏佑亞則論壇上表示，新政府上任後，重點會放在「透明」（transparency）和「責任」（accountability），對政府進行全面的改革。