「華為十分危險」全球科技大廠禁合作！川普：美中貿易協議可解決

▲華為手機P30。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

簽了行政命令、禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備，美國總統川普（Donald Trump）23日針對中國電信巨擘華為技術公司（Huawei Technologies）表示，他形容華為「十分危險」，但華為的爭議，可以在美中貿易協議中解決。

川普以「十分危險」形容華為，「從安全和軍事的角度而言，他們的行為非常危險。」並解釋華為的禁令和爭議可以在美中貿易協議中解決，似乎暗示著美中貿易戰的爭端，仍是關於中方是否簽署停止強迫技術轉讓的協議；若美中雙方依然沒有共識，那麼就會持續影響涉及國家安全的產業。

川普上星期以國家安全為由，動用《國際緊急狀態經濟權力法》 （International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）所賦予總統管理商業的權限，限制美國企業使用危害國家安全的通訊設備。這項行政命令指示商務部與其他政府機構合作，在150天內擬訂執行計畫，連帶導致全球許多科技大廠也跟進。

白宮也發表聲明表示，川普簽署「保護資訊科技與服務供應鏈」的行政命令，已表明政府將盡一切努力，維護美國的安全與繁榮，避免美國遭受對手的侵害。這項行政命令授權商務部長禁止可能威脅美國國家安全的交易。

美國政府認為，華為製造的設備可能遭中國政府利用進行間諜活動，透過通訊科技與服務，傳遞大量敏感資訊，進一步造成美國國土安全、外交政策和經濟的威脅。