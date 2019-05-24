美代理防長證實「考慮對中東增兵」　川普唱反調：還沒必要

▲川普認為還沒必要對中東增兵。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國和伊朗之間的緊張情勢持續升高，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）23日在五角大廈外接受訪問時提到，國防部的確有考慮增派兵力到中東，但是數字未定。美國總統川普受訪時則是表示，目前還沒有這個必要，但願意考慮。



夏納翰表示，由於與伊朗的緊張情勢，國防部正在考慮是否增派兵力到中東，以加強軍力保護。但夏納翰也表示，有些媒體報導在數字方面並不準確，並沒有要增加1萬人或是5千人的說法，目前還未討論，他也將向川普總統簡報有關在伊朗的安全狀況。

美國總統川普則表示，他不確定美國是否必須增兵中東，以對抗伊朗，他認為沒有必要，但願意考慮，稍後也將與五角大廈官員討論此事。據調查，目前中東地區約有6至8萬名美國駐軍。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）則在23日放話表示，伊朗不會屈服於美國的壓力，即使被轟炸也不會投降或放棄目標，讓雙方之間的口水戰更加激烈。川普在去年退出伊朗核協議，恢復對伊朗制裁，本月更縮緊限制，並要求所有國家停止進口伊朗石油，或是自行制裁。