印尼選後3天暴亂增至7死！　網路假消息瘋傳…煽動排華情緒

▲印尼雅加達選後騷亂增至7死，警方尚未公開死傷者情況。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印尼大選引發的選後騷亂持續，首都雅加達部分地區連續兩夜爆發暴力衝突，死亡人數增加至7人。據悉，印尼騷亂中不斷傳出假新聞，指稱有來自中國的「秘密軍人」參與鎮壓，試圖趁機煽動排華情緒。當局未防止暴亂進一步擴大，已經限制社群網站上的照片、影片分享功能。

綜合外媒報導，這起騷亂自5月21日大選結果公布後開始，落敗一方普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持者指控選舉舞弊，試圖強行進入印尼中選機構，進而與警方爆發衝突。法新社指出，在連續3天的動盪中，共有7人死亡、數百人受傷，包括9名警察在內。警方沒有公布死傷者的詳細情況。

另有消息指出，在騷亂中有民眾故意縱火焚燒警車，並高喊「趕走華人」。社群媒體上也不斷出現謠言或虛假訊息，其中一段影片顯示一批警察包圍一座清真寺，文字簡介卻稱這些警察是「偽裝的中國人」，試圖攻擊穆斯林。相似的謠言還有，傳中國秘密軍警混在印尼防暴警察中鎮壓群眾。

近日的騷亂已經讓印尼華人人心惶惶，憂心華人族群成為報復對象，重演1998年排華事件。有印尼華人在臉書上分享暴徒縱火焚車的影片提醒說，「印尼暴徒升級到種（縱）火燒車報復洩恨，喪失理智，華族子弟要小心，注意自身的安全，害怕演變成趁火打劫。」

印尼當局已經派出近6萬名軍警進駐雅加達，全面戒備騷亂擴大，同時監控社群網站上的內容，呼籲各界冷靜。總統佐科威（Joko Widodo）22日公開表示，此次衝突是近數十年來最嚴重的騷亂，到強調情況獲得控制。