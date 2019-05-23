SD協會名單上…華為消失了　新機可能無法用microSD記憶卡

▲華為先前推出的P30新款手機。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國政府封殺華為，獲得多間國際企業響應。近日，在制定SD記憶卡標準的SD協會（SD Association）名單上，華為公司名稱已經悄悄被拿下，代表華為未來可能無法繼續使用Google旗下服務，也無法使用microSD記憶卡。

SD協會是制定SD記憶卡標準並推廣其技術的組織。根據日媒發現，華為數周前還在協會會員企業名單上，依字母順序排列在HTC之後、惠州德賽西威汽車電子有限公司之前，但目前卻已經找不到華為的名字。

網站資料顯示，非SD協會簽約會員無法繼續製造和銷售相容SD卡的設備，換句話說，未來華為新機恐怕無法搭載microSD卡插槽，但目前現有手機的功能暫時不受影響。

事實上，去年10月華為發表Mate20手機時，也同時推出自行研發的NM記憶卡，之後在華為旗艦機上也配備有該款記憶卡插槽，但目前NM卡仍非市場主流。過去，Sony公司也曾嘗試推出自有記憶卡標準，結果都因為非主流而遭市場淘汰。

另一方面，除了SD協會和Google公司外，美國晶片商Intel、Qualcomm、Broadcom、Xilinx都已集體暫停向華為出貨，英國晶片大廠ARM也同樣終止與華為合作，華為公司四面楚歌。

▼SD協會會員名單上已經不見華為。（圖／翻攝自sdcard.org網站）



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