烏克蘭諧星總統…狂邀電視台同事　改組「綜藝政府」！

▲烏克蘭總統澤倫斯基宣誓就職 。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是喜劇演員出身，就職後一系列政府官員任命也與傳統政治人物不同，反而選擇一系列過去在演藝界的老同事，被質疑將基輔打造為「綜藝政府」。

綜合外媒報導，澤倫斯基是一名政治素人，過去完全沒有任何公職經驗，僅在電視節目中扮演過總統。澤倫斯基任命總統府副秘書長特羅伊莫夫（Serhiy Trofimov）是一名電視台製作人、國安局副局長巴柯諾夫（Ivan Bakanov）是他在電視台的好友，另外還有多名編劇、電視圈人物獲得政府部門或幕僚的職位。據統計，澤倫斯基政府中至少有5人沒有任何政治經歷。

就連澤倫斯基的競選團隊律師柏丹（Andriy Bohdan），都在選後獲得一份政府要職。柏丹的人事令在烏克蘭國內激起反對聲浪，柏丹本人則宣稱，他加入政府任職「不違反法律或道德準則」。

澤倫斯基已經於5月20日宣誓就職。澤倫斯基表示，首要任務是處理與俄羅斯交惡的關係，並期望停止自2014年開始在烏克蘭東南部親俄區爆發的戰爭。澤倫斯基說，不排除與俄國簽訂和平協議。