印度總理莫迪壓倒性勝出！執政聯盟搶下國會多數　反對黨領袖認敗選

▲ 正式計票結果料於今（23日）晚間出爐。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度大選初步結果揭曉，現任總理莫迪（Narendra Modi）所領導的印度人民黨（BJP）執政聯盟取得壓倒性勝利，拿下國會至少334個席次的多數優勢。目前反對黨印度國民大會黨一名地區領袖已承認敗選，而外交部長兼印度人民黨資深領袖史瓦拉吉（Sushma Swaraj）則在推特發文指出，政黨取得「巨大勝利」。

綜合路透社、半島電視台等外媒報導，目前計票作業正持續進行當中，截至當地中午12時（台灣時間2時30分），由印度人民黨帶領的全國國家民主聯盟（National Democratic Alliance）目前以334席位領先，而反對派陣營團結進步聯盟（United Progressive Alliance）僅取得90席次。

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▲ 印度人民黨的工作人員已開始慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

目前位在新德里的印度人民黨總部氣氛歡樂，黨內工作人員爆出歡呼聲。人民黨發言人拉奧（GVL Narasimha Rao）表示，「這對印度來說是個巨大的勝利，我們會對這場盛大勝利感到謙卑。」

面對差距越來越大的開票結果，主要反對黨印度國民大會黨（Congress Party，簡稱「國大黨」）發言人索茨（Salman Soz）則是態度保守地提到，「我們仍需要等待最終的完整結果，但現在真的看起來不太好。」此外，國大黨的地區領袖辛格（Amarinder Singh）則坦承，「我們已經輸了這場選戰。」

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▼ 印度現任總理莫迪有望連任。（圖／路透）