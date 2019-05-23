假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

▲蘋果不會立即檢查或修理送來的故障手機，而是依照產品保養政策啟動換機程序，（示意圖／翻攝Twitter）

國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州兩名大陸留學生之前經香港將近2000支假iPhone運到美國，然後把它們寄給蘋果公司，聲稱手機無法正常運作，結果成功換回近1500支翻新的真iPhone，價值近90萬美元(約2700萬元新台幣)。其中一名涉案學生周三(22日)認罪，可能面臨最高10年徒刑以及罰款200萬美元(約6000萬元新台幣)。

案情指出，30歲的江全(譯音，Quan Jiang是奧勒岡州一家社區學院的前工程系學生。2016年1月至2018年2月間，他定期收到同夥從香港寄給他的假iPhone包裹。

之後他以不同假名謊稱手機無法開機，寄回蘋果公司要求更換，結果換回近1500支真iPhone。 江全換到iPhone後，就把它們運回中國變賣。他不會直接收到酬勞，而是由同夥將錢交給他的母親，再由他母親將錢存進江全的銀行戶口。

蘋果當初拒絕江全的1576件索賠要求，卻給他換了1493支手機。按每支二手iPhone值600美元(約1.8萬元新台幣)計算，江全至少騙得90萬美元(約2700萬元新台幣)。

檢方指出，由於蘋果不會立即檢查或修理送來的故障手機，而是依照產品保養政策啟動換機程序，結果讓江全泉等人得逞。

江全面臨10年刑期、罰款200萬美元。法院將於8月28日判刑。但根據認罪協商，檢方建議3年徒刑，以及償還蘋果歸還20萬美元(約600萬元新台幣)。在4月跟江全同時被捕的另一名涉案學生周陽陽(譯音，Yangyang Zhou)，音譯），目前案情未明。