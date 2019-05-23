賓士執行長蔡澈卸任　「日領14.9萬退休金」破德國紀錄

▲蔡澈（Dieter Zetsche）日退休金破德國紀錄。（圖／取自免費圖庫flickr）

記者 曾俊豪／綜合報導

賓士汽車（Mercedes-Benz）執行長蔡澈（Dieter Zetsche）22日正式卸任，而他的退休金也跟著曝光。從明年開始，蔡澈將可獲得4250歐元，約台幣14.9萬的「日退休金」，創下德國有史以來支付給總裁級員工的退休金記錄。

大陸《澎湃新聞》報導，2006年蔡澈上任時，公司正處於低谷，在他帶領下，賓士在2018年的全球銷量已領先寶馬和奧迪。

報導指出，蔡澈退休後將近入監事會，預計在2021年成為監事會主席。而集團研發總監及董事會成員康林松（Ola Källenius）將接替他擔任新的CEO，任期為5年。

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▲賓士執行長退休後第1件事：開BMW i8跑車出門兜風。（圖／翻攝自BMW）

事實上，蔡澈的退休不只集團本身關注，連對手BMW也致敬，他們在臉書粉絲專頁發布53秒的廣告影片，呈現出蔡澈在公司的最後一天。

影片中，蔡澈先與同事握手、拍照，之後就把工作證交給櫃檯人員，離職手續都辦妥後，他坐上熟悉的賓士車回家。到家之後，蔡澈和司機握手致意，宣告自己正式進入人生下一階段。不過，當蔡澈打開車庫時，裡面除了停著老東家的汽車，還有對手BMW的i8。

影片的最後是BMW向蔡澈表達謝意，感謝他多年來帶來的競爭關係是如此啟發人心。對此，網友紛紛表示很感動，「在這世界險惡的競爭中，這是非常美好的意象」、「這段廣告太美好的，我曾在墨西哥的BMW工作近10年，你們永遠在我心中」。

▲BMW拍廣告致敬蔡澈。（圖／翻攝自BMW）