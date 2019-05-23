第一個「冷凍人」50年後準備解凍？　網：沒有復活跡象

▲ 詹姆斯在死後，以「人體冷凍」方式保存起來 。（圖／翻攝自Alcor Life Extension Foundation官網）

國際中心／綜合報導

人們總是希望生命能生生不息，為了延續生命，就出現了像是「人體冷凍技術」等方式，將身體以極低溫保存，等候未來有一天能在解凍後，重新復活過來。早在1967年，就有一名重症病患詹姆斯（James Bedford）在醫生的幫助下，於死後被冷凍起來，如今50多個年頭過去，卻似乎仍然沒有復活的跡象。

根據《今日頭條》報導，作家埃丁格（Robert Ettinger）在1962年出版了一本書—《永生不死的前景》，書中多次提到「冷凍復活」的相關內容，這樣的觀念在當時影響了很多人，包括罹患肺癌且長年臥病在床的詹姆斯，還有29歲的水電工尼爾森（Robert Nelson）。

尼爾森在研究了各種「冷凍復活」的資料後，偶然之下得知了詹姆斯的處境，於是主動寫信給詹姆斯，希望他能成為第一位參與「冷凍復活實驗」的人，而自知死之將至的詹姆斯也答應了。

計畫一開始，詹姆斯先花費了4200美元（約新台幣13.2萬元）來購買冷凍艙及液氮，又另外支付了10萬美元（約新台幣315萬元）在日後身體的保養及維護方面。一切準備就緒後，詹姆斯在1967 年 1 月 12 日嚥下了最後一口氣。

詹姆斯過世後，尼爾森與幾名醫生先為他的屍體洗了一個冷水澡，接著抽乾了他體內全部的血液，再注射進大量的二甲基亞碸（Dimethyl sulfoxide, DMSO），等候冷卻3天，又將他放入一個聚苯乙烯（Polystyrene,PS）的塑膠盒中，陸續存放在各州的冷凍中心，最後在1982年輾轉送到了「生命延長基金會」。

一直到了2017年，已高齡80歲的尼爾森突然對外宣稱，「人體冷凍技術」已經成熟，預計今年之內，就能夠將詹姆斯復活，不過此話一出，尼爾森馬上就此失去消息，直到年底，詹姆斯也沒有甦醒過來，這讓不少網友猜測，這項實驗應該是以失敗作結了。