少女遭屁孩霸凌！19歲懷孕準媽媽挺身保護她　自己被打到送醫

▲準媽媽想保護被霸凌的陌生少女，怎料自己卻遭遇攻擊。（圖／示意圖／取自pixabay）

國際中心／綜合報導

英國倫敦一名19歲懷孕的女子13日來到超市外面，她注意到有名少女被一群未成年包圍找麻煩，為了替對方解圍，她便主動向前瞭解狀況，沒想到自己變成攻擊目標，她被打到失去意識，臉部還遭到這群未成年踩踏。所幸，她送醫後得知肚裡的小孩沒有大礙。

《太陽報》報導，這起事件發生在倫敦東南部的一家森寶利超市（Sainsbury's）外面，懷孕的女子表示，攻擊她的未成年是一所女子學院的學生，過程中她被不斷踐踏，最後失去意識。

警方注意到狀況後立刻介入事件，並協助將受傷的女子送醫。幸好，女子肚中的胎兒安然無恙，臉部的腫脹狀況也好轉許多，事後她在社群媒體寫道，「如果警察沒有即時出現，你們真的願意冒險涉入攻擊事件，只為了結束我與孩子的性命？希望你們晚上睡得不安穩，我對你們這些人做了什麼，值得這樣被攻擊？」

據了解，女子當時發現有一名少女被霸凌，她上前關心後自己卻成了出氣包。由於缺乏證據，警方沒有繼續調查案件。

涉事的學校已表達歉意，也會懲處相關人員，「對於這樣的事件，我們感到驚恐以及深深的難過。在受害者試圖勇敢保護我們的一名學生免於其他人的傷害時，她遇上了駭人的行為；我們很抱歉。」