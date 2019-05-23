擔心大客戶被搶走！　美國極力阻止俄羅斯「北溪-2」天然氣項目

▲俄羅斯原本計畫今年會完成天然氣管道的建設。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國能源部長佩里（Rick Perry）21日表示，國會將要對俄羅斯的「北溪-2」天然氣管道實施制裁，而且美國人對於此項目都抱持反對態度，「參議院將會通過這項制裁法案，並送交給總統川普來簽署。」對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應，「美方的制裁是不公平的競爭行為，俄羅斯絕不會接受。」

據《金融時報》報導，北溪-2仍在建設階段，計畫要從俄羅斯鋪設一條天然氣管道，經過波羅的海直通德國，完工後預計俄羅斯每年可以向德國運送體積550億立方公尺的天然氣，並滿足歐洲10%的需求。

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▲美國擔心完工後，歐洲國家和俄羅斯關係會越來越密切。（圖／達志影像／美聯社）



不過，北溪-2如果完工會對美方造成極大威脅，因為美國是全球最大的天然氣生產國，和俄羅斯處於競爭關係，到時候管道一開通，美國就會少掉不少生意，因此，美方最近才會著急的要阻止俄羅斯，並威脅參與此項目的歐洲企業也會一併受到制裁。

事實上，外界推測美國會如此反對北溪-2，很有可能也是怕出現「歐俄合流」，為了防止歐洲國家不斷向俄羅斯靠攏，所以在經濟和政治立場上都極力阻止這天然氣項目。

佩里的發言人指出，「北溪-2會威脅到歐洲盟國的能源和國家安全，並增加俄羅斯對該地區的能源控制。」俄羅斯外交部副部長則暗酸美國「有些國家總是利用『政治因素』強迫歐洲人購買他們昂貴的天然氣。」另外，參與此項目的德國表示，應該讓歐洲國家自己決定能源政策，而不是美方說了算。