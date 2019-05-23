Panasonic：沒有向華為斷貨　聲明只PO「中國官網」台日找不到

▲Panasonic中國官網發出聲明，否認斷貨一說。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日媒22日夜間報導，日本Panasonic宣布跟進美國，對華為祭出出口管制令，將中止與華為及其旗下相關公司的往來。不過Panasonic的中國官網23日發出聲明，並沒有向華為斷貨，目前供貨仍正常，也會嚴格遵守日本的相關法律。

綜合日媒報導，Panasonic一名代表表示，將停止與被禁制的相關企業交易，例如可能使用美國技術的手機零件不再供應給華為，並研究是否有其他商品受到出口管制禁令影響。此決定也可能影響其他日本企業對華為的態度，不過代表強調，受影響的產品有限，不會影響公司收益。

而此消息傳出的隔日，Panasonic的中國官網立刻發表聲明澄清，對華為供貨仍然正常，「華為是松下一直以來的重要合作夥伴」，在遵守日本法律的基礎上，會繼續向華為供應產品及服務。

不過該聲明並未出現在台灣官網及日本官網，目前也尚未看到日本媒體報導此事。

Panasonic中國官網全文聲明：

目前松下集團向華為公司供貨正常，對於網絡媒體上所提及的「斷供」等表述均為不實之辭，華為是松下一直以來的重要合作夥伴，我們將嚴格遵守松下所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為等中國客戶銷售商品和提供服務，在中國貢獻松下集團的微薄之力，為中國事業發展添磚加瓦。