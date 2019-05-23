印度大選計票開始！總理莫迪有望連任　他曝：人氣衝破歷史新高

▲ 當局已啟動計票作業 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度國會大選結果將於今（24日）出爐，儘管此次選舉被視為對現任總理莫迪（Narendra Modi）過去5年的施政滿意度公投，但外界預測，莫迪所領導的印度人民黨（BJP）有望聯合其他黨派組成聯合政府。專家表示，莫迪目前的人氣已來到最高點，就算人民對政府的經濟表現不滿，但仍對他抱持信心。

此次下議院（Lok Sabha）改選543個席次，由人民直接投票決定，而任一政黨需要搶下至少272個席次來組成政府。目前印度各地超過百萬個投票所已展開計票作業，在選務機構的監督之下打開封條，確認每個候選人的總票數，預計最終結果會在當地時間中午出爐。但根據衛報報導，印度南部一名政治人物家中被發現多達130萬英鎊來路不明的現金，當地計票已被取消，據報有一席次將受到影響。

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▲ 許多警力駐守在計票所外。（圖／路透）

不過，當地多數民調顯示，執政黨聯盟有望勝出。根據「今日印度報」（India Today）所做的出口民調，莫迪領導的國家民主聯盟預計將贏得339至365席，而主要的反對黨印度國民大會黨（Congress Party，簡稱「國大黨」）領導的在野聯盟，預計會拿下77至108席；民調機構「Todays Chanakya」的民調則顯示，國家民主聯盟預計拿下350席。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」南亞計畫主任瓦須那夫(Milan Vaishnav)表示，「在我們所處的這個時代，印度政治將會再一次圍繞某種核心引力旋轉。我認為，印度人民黨會在2019年取代國大黨。」

新德里智庫「政策研究中心」研究員韋瑪（Rahul Verma）則表示，反對黨當中沒有任何候選人能與莫迪匹敵，「他的人氣幾乎是來到歷史新高點，儘管人民對政府的經濟表現不太滿意，但仍對他抱持信心。」

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▼ 印度總理莫迪。（圖／路透）