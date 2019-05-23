倒車到一半「蜘蛛掉腿上」　女子驚嚇跳出…車直接開進河淹沒

▲ 蜘蛛是釀成車禍的「罪魁禍首」之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

相信有不少人除了蟑螂以外，最害怕的就是蜘蛛，美國就有一名女子在船道上準備倒車將獨木舟放進河裡時，一隻蜘蛛就這麼剛好跳到她的腿上，結果她嚇得直接跳車，雖然最後蜘蛛順利被她嚇跑，但車子也因為沒剎車而直接滑進河裡。目前這輛車已完全淹沒在河裡，正交由保險公司派出潛水人員打撈中。

根據《亞特蘭大憲法報》（Atlanta Journal-Constitution）報導，這名住在喬治亞州的女子19日開著一台房車（Kia van）在埃托瓦河（Etowah River）旁的船道上，準備將車上的獨木舟放進河裡時，突然有一隻蜘蛛跳上她的大腿，嚇得她當場逃出車外，結過蜘蛛順利被甩掉了，但她的車也順著船道直接「開進河裡」。

當地警方表示，這輛車在河裡飄了幾公尺後，現在已經完全沉入水中，現在正交由該名女子的保險公司負責派出潛水員打撈。本月初紐約也發生過兩起被蜘蛛嚇到的意外，一名男子因蜘蛛跳到腿上而當場翻車，另一名女子則是在車上看到蜘蛛後，直接將車撞毀，所幸都沒有嚴重傷亡。