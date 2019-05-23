美國抵制風暴延燒…88％日本企業不願使用華為　「有安全疑慮很難採用」

▲有88%日本企業只願選擇國內電信商，對使用華為或外國公司的5G服務有安全疑慮。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國對華為（Huawei）祭出出口管制，連帶日本企業也受影響。調查顯示，有88%日本企業不願使用中國華為或是外國公司的5G網路，傾向於使用國內電信商。

據《路透》調查，美國擔心身為中國電信巨頭的華為會被用於間諜活動，因此警告各國不要使用華為，並開啟一連串抵制活動。雖然中國及華為皆否認美國指控，日本企業也沒有點名批評華為或其他外國公司，不過日本企業對使用外國公司設備，表達了安全疑慮。

報導指出，一名批發公司經理表示，「完全不可能採用一家無法消除國家安全擔憂的公司的產品及服務」；另一名機械製造商經理則說，「中國在5G相關專利上占據壓倒性的優勢，但考慮到信息洩漏的可能，很難採用他們」。日本電信商也預計在明年推出高速無線服務。

477家大中型日本企業接受調查，有88%日本企業表示，要使用5G會選擇國內的電信商；2%企業會選擇華為等中國公司；1%企業則選擇高通（Qualcomm Inc）；剩下11%企業選擇其他公司。

該調查也指出，有5分之4公司沒有使用高速無線技術的具體商業計畫，等於日本已落後於美國、韓國等推出5G服務的國家；10分之9的公司則沒有足夠工程師來處理人工智能（AI）及物聯網（IOT）等尖端技術。

5G服務可以提供比4G快20倍的數據速度，可用於自動駕駛、智能超市及人工智能等新興技術，但也有安全疑慮。而日本電信商NTT Docomo、KDDI及軟銀（SoftBank）4月正式獲得5G視譜，被認為是推出高速無線服務前的一個重要里程碑。