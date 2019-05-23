3個月大就化療！大馬女嬰「生殖細胞長嘴上」　腫瘤越來越大…將赴英治療

▲馬來西亞9個月大女嬰安納爾，被診斷罹患性腺外生殖細胞瘤，將飛往英國倫敦接受治療。（圖／翻攝自YouTube／NST Online）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞亞逸莫勒（Ayer Molek）一名9個月大的女嬰罹患性腺外生殖細胞瘤（Extragonadal germ-cell tumors），即使接受化療也無法遏止腫瘤變大，所幸，獲得善心人士捐助，如今將飛往英國倫敦接受治療。

性腺外生殖細胞瘤極為罕見，一般而言，精子與卵子結合，形成胚胎後，生殖細胞會移至胚胎的卵巢或睾丸，也就是性腺，然而，這種疾病的情況下，生殖細胞移至錯誤位置，因此出現「性腺外生殖細胞瘤」。

綜合外媒報導，安納爾（Ainul Mardhiah Ahmad Safiuddin）的性腺外生殖細胞瘤就生長於嘴巴上，雖然從3個月大就開始接受治療，但難以阻止腫瘤越變越大，安納爾也變得越來越不活躍，甚至無法移動身體，在當地無法獲得妥善治療。

安納爾的24歲父親薩菲烏丁（Ahmad Safiuddin Ahmad Razak）與妻子安魯爾（Nurul Erwani Zaidi）尋求幫助，所幸，在各界善心人士的捐款與幫助下，他們將於近日帶安納爾飛往英國，預計在倫敦接受治療。

由於安納爾的情況乘坐飛機仍有風險，因此將有2名私人醫院的醫生隨行，英國倫敦當地也有醫生在機場等候。報導指出，安納爾是否能成功就醫，也要等待在倫敦接受MRI掃描後，依照腫瘤類型決定化療、電療或手術，甚至3種結合的治療方式。

安納爾的父母透露，即使現在不確定安納爾要到哪間醫院接受治療，甚至不清楚能否接受治療，但他們感謝所有幫助女兒的人，就算手術風險很高，也願意為了女兒未來正常的生活而全力嘗試。

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