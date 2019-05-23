女嬰夭折「捐心肝腎救3人」　醫護人員手術室外列隊…唱《奇異恩典》送別

▲22個月大的Coralynn Sobolik被判定腦死，父母決定讓她捐贈心肝腎，拯救另外3名病患。（圖／翻攝自YouTube／Coralynn Angels，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國明尼蘇達州（State of Minnesota）一名才22個月大的女嬰因為呼吸系統感染副流行性感冒病毒，被醫生判定腦死，她的父母決定將她的心、肝、腎捐給急需的病患。在女嬰最後一次被送入手術室時，所有的醫護人員列隊唱起《奇異恩典》（Amazing Grace），向她致敬。

綜合外媒報導，索柏莉克（Coralynn Sobolik）因為呼吸系統感染副流行性感冒病毒，被緊急送入醫院急救，雖然超聲心動圖顯示良好，但大腦受到損傷，期間還三度心臟驟停，最後奮鬥了5天，仍被判定腦死。

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▲醫護人員列隊，高唱《奇異恩典》向Coralynn Sobolik致意，並送她最後一程。

莉克的32歲父親保羅及29歲的媽媽梅根決定將她的心、肝、腎捐贈出去，心臟給一名1歲的男孩、肝臟屬於一名1歲的女孩、腎臟則捐給一名41歲的婦女。梅根悲痛的對莉克告別：「我永遠愛妳，妳是我此生最美好的事，妳可以救3個人，我永遠愛妳！」

隔天，當莉克最後一次被推進手術房，準備捐出器官時，所有的醫護人員在手術房外列隊，一邊唱著《奇異恩典》，向莉克獻上最高敬意，也是送莉克最後一程。對此，梅根將畫面錄下並在臉書上分享，「我不知道用什麼詞語形容，但醫護人員就是這樣，他們如家人般對待我們，這是一個很感人的時刻，我很感動莉克感動了這麼多人。」而影片超過900萬次點閱。

梅根也鼓勵大家考慮器官捐贈，「你可以選擇讓你的母親、兄弟或孩子的遺產永存，莉克的遺產可以依靠3個人延續下去。」事後，莉克父母在GoFundMe網站上為莉克籌募喪葬費，已經籌到1700多英鎊（約新台幣7萬元）。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。