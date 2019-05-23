美伊全面備戰？路透：五角大廈增兵5000至中東　

▲美國「林肯號」航母與「基薩奇山號」兩棲攻擊艦正行駛在阿拉伯海。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國官員向《路透》表示，在美伊關係日漸緊張之際，美國國防部正在考慮向中東增派5000名防禦性質的士兵，且這項要求是由美國中央司令部提出，目前還不確定五角大廈是否會批准此項要求。報導指出，相關部會的會議將於當地時間23日召開，五角大廈同時也在考慮增加中東地區的艦艇與導彈數量。白宮目前尚未做出回應。

《路透》引述2名不具名的五角大廈官員說法，指出儘管增兵5000人是由中央司令部（US Central Command）所提出，但五角大廈時常收到來自各地的司令部要求額資源，國防部有權力接受或拒絕。而23日召開的會議，美國總統川普是否出席、是否確認增加美軍部署等問題都還未定案。據調查，目前中東地區約有6至8萬名美國駐軍。

五角大廈發言人雷巴里希（Rebecca Rebarich）22日表示，「事關長期政策，我們不會討論或猜測未來可能的計劃和增兵要求。」代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）則說，伊朗仍舊造成高度威脅，但五角大廈所採取的威嚇措施，已經「遏制」了伊朗對美國發動戰爭的可能性。

