會面民主黨「3分鐘就氣跑」　川普：結束通俄調查才願意合作

▲川普強烈否認通俄。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）22日在白宮與民主黨人不歡而散，才展開會議3分鐘他便決定結束對話，還放話說如果民主黨不終結通俄門調查，他也不會與對方商討基礎設施的政策。民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則說，「無論如何，我都替美國總統祈禱。」

CNN報導，川普原本與裴洛西、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）展開會議，但3分鐘後就氣憤結束對話，他在白宮玫瑰園表示，直到國會針對他的調查結束以前，他不考慮讓共和黨與民主黨合作，「我從一開始就說了，你不可能有兩條路走，你可以沿著調查的方向前進，也可以沿著投資的方向往前。」

川普認為，在兩條道路之中，民主黨人選擇了前者，因此在調查結束以前，他無法與民主黨合作，「結束這些虛假的調查吧！」有官員表示，裴洛西在會議前指責川普企圖掩蓋真相，她與民主黨討論是否要展開彈劾總統的程序，不過她並不希望彈劾川普而造成美國分裂，這不值得。

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▲裴洛西認為川普掩蓋事實。（圖／達志影像／美聯社）



知情人士透露，川普得知裴洛西的態度後勃然大怒，立刻指示助手替他準備在白宮玫瑰園發言，甚至印出一張寫有「沒有通俄」的海報。據了解，川普與裴洛西、舒默的會議本來要討論基礎設施的支出計畫；如今，他卻揚言不願與民主黨合作。

川普說，他並沒有抱著愉悅心情進入會議室，「我只是走進去，看著那些說我在掩蓋的人。我從不掩飾的。」據悉，他在非常簡短的會議期間沒與任何人握手，在其他人說話以前他便匆匆離開房間。

類似的情況並不是首次發生。美國聯邦政府今年關閉期間，川普曾邀請民主黨國會領袖前往白宮討論，民主黨依舊不願替美墨邊境的圍牆提供資金，他便氣憤走出室內。

然而，川普不願與民主黨協商，也代表基礎設施的提案會持續卡關。一名資深白宮高級官員說，裴洛西的發言戳中川普的底線，「如果裴洛西今早沒有出來說川普在掩飾，他們現在仍會在那邊討論基礎設施。」

裴洛西隨後在國會山莊發表談話，她與其他民主黨人都抱著「兩黨合作的精神」，但川普卻繞過討論，「或許他沒有信心，他真的不能來。」對於川普想制定計畫，修復國內狀態不佳的道路、橋樑與機場等，裴洛西與舒默都有些懷疑。