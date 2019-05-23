為了拍海邊照！女大生跨越石牆跌落30米　卡樹2小時死亡

▲凱西。（圖／翻攝自臉書／Devon Haskins）



國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州立大學（OSU）21歲女大生凱西（Michelle Casey）日前登山時，為了拍攝底下美麗的海岸景觀，不慎從30公尺高的地方摔落，送醫後不治身亡。她生前曾簽署文件同意捐贈器官，她的家人表示，如今這個舉動救了兩個生命。

CNN報導，根據奧勒岡州提拉木克縣（Tillamook County）警長辦公室的說法，凱西當時在Neahkahnie山上拍照，想捕捉壯麗的海岸風景，卻不小心滑倒並從高處摔落。她的男友表示，凱西跌落在一棵樹上，使得她無法落入太平洋。

當地媒體指出，凱西當時與男友跨過了石牆，接著她滑倒並摔落，奧勒岡州西北角的卡農海灘（Cannon Beach）當局接獲消息後請求協助；據了解，救援小隊花了兩小時，才接觸到失去意識但還有呼吸的凱西，整體行動相當困難。這名女大生接著被送往醫院，然而因為傷勢太重，仍在19日不治身亡。

家人表示，凱西生前個性活潑又富有愛心，總是會讓大家凝聚在一起，她喜歡從事戶外活動，海灘是她最有興趣的地方，她在大學主修人體運動學，「凱西在1997年的平安夜誕生，從那刻開始，她就是給家人的禮物。」