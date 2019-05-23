「巨大白光」從天降！澳洲黑夜出現隕石　監視器拍下驚人全程

▲澳洲上空出現隕石。（圖／翻攝自臉書／South Australia Police）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲南部許多民眾在當地時間21日晚間都目擊了從天而降的隕石，照亮了天空，在墨爾本等地都有許多民眾看到，路邊的監視器也清楚拍到一顆超亮的「火球」落下的畫面，引發許多討論。天文學家表示，這應該是一顆小行星通過大氣層造成的，體積只有彈珠那麼大而已。



澳洲南部警方（South Australia Police）在臉書粉專上分享了影片，一個位在甘比爾山（Mount Gambier）的監視器畫面 於21日晚上10點46分拍到，在一棟房屋的後方，天空突然降下巨大的火球，點亮了黑夜。警方表示，當時火球落下時伴隨著巨大的隆隆聲響，據信是小行星在地球大氣層中燃燒造成的。

警方也在臉書上開玩笑表示，「以防萬一，」我們希望所有萊姆史東海岸（Limestone Coast）地區的居民，都要警戒這些想偷偷潛入地球的外星生命，並且小心靠近，繼續盯著天空吧」。據了解，這個隕石並未造成任何災情。

事實上當晚，在澳洲南部阿得雷德、墨爾本等地，都有民眾發現「火球」蹤跡，臉書上網友形容，「看到巨大的一道白光」、「整個天空都被亮橘色的光照亮，看起來好像一團火劃過去」，也有人表示自己被嚇壞了，當下驚呼「那到底是什麼啊」。

澳洲ABC新聞網報導，天文學家芬雷（David Finlay）表示，「很明顯這應該一個小型隕石，應該是由小行星造成的，小行星經過南部澳洲天空時燃燒蒸發」、「根據目前看到的證據以及各種影像，甚至還有人聽到巨大聲響，可以推測，小行星可能有部分落到地面，只是要看是在哪邊著地的」。

BBC報導，天文學家表示，這顆隕石算是太空中的一顆塵埃，體積大約只有彈珠的大小。