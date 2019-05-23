協助台灣再度參與世衛組織　美參議院外委會一致通過法案

▲WHA日內瓦國際記者會。（圖／衛福部提供）

國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會在21日一致通過支持台灣參與世界衛生組織法案，內容中要求美國國務卿擬定政策，以協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員的身分，該法案受到多位挺台議員支持。今年台灣仍未獲得世衛大會邀請函，多個友邦國在會中為台灣發聲。

這項法案在今年1月29日由美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）和梅南德茲（Robert Menendez）提出，並獲得多位跨黨派挺台議員支持連署，包含柯寧（John Cornyn）、盧比歐（Marco Rubio）、布瑟曼（John Boozman）、凱西迪（Bill Cassidy）、藍福特（James Lankford）、馬基（Ed Markey）、布朗（Sherrod Brown）、曼欽（Joe Manchin）等議員。

而法案在21日，於參議院外交委員會中無異議表決通過。內容主要是要求美國國務卿協助台灣重回WHO觀察員的身分，若台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。

該法案中提到，台灣自2009年來，就以觀察員身分參加世衛大會（WHA）等活動，但是自從總統蔡英文於2016年上任後，台灣的國際空間屢屢遭到阻力，不但2016年時的世衛大會邀請函遲到，2017和2018年更是完全未接獲世衛大會邀請。

同樣地，台灣今年仍未獲得WHA邀請函，已是連續第三年。目前WHA政在瑞士日內瓦召開，在會中，包括美國、日本、德國等國在內，共有15個友邦與另外8國在會上聲援台灣，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）更在會中發言表示，台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

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