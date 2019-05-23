驚險片曝！他領畢業證書硬要後空翻　「後腦著地」差點人生畢業

▲美國男大生領畢業證書，後空翻失敗。（圖／翻攝自推特／@viridianna_g）

記者錢玉紘／綜合報導

隨著夏天腳步接近，也已經進入畢業季節，許多學生都很開心能領到畢業證書，但美國就有一名男同學，似乎高興過頭，領畢業證書前夕先秀了一個華麗後空翻，沒想到落地時沒算好，直接後腦撞到地面，嚇壞現場所有人。

推特網友「@viridianna_g」日前PO出這支影片，引發熱議和瘋傳。影片中，畢業生們排著隊，準備上台領畢業證書並與校長握手，結果一名男同學要上台時，先擺了一個非常得意的表情，要校長等一下，接下來就雙手一擺，打算表演後空翻。

沒想到男同學往後翻了一圈之後，沒有如預期的雙腳著地，彷彿是後腦杓先碰到地板，雖然有用雙手撐住，但看起來還是撞很大力，觀眾席發出一片驚呼，所有人都轉頭看往台上。網友「@viridianna_g」也寫道，「真的是把我嚇死了啦」。

美國媒體報導，這是德州厄爾巴索市的厄爾巴索社區大學畢業典禮，於上周末舉辦，目前不確定這位男同學傷勢如何。影片至今已經有470萬人觀看，但許多網友留言嘲笑，顯然這名男同學已經成了網路紅人。