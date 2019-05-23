Panasonic跟進美國「停止與華為交易往來」　衝擊智慧型手機

▲Panasonic宣布終止與華為交易。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本《時事通信》在22日午夜報導，日本Panasonic宣布跟進美國對華為的出口管制令，將會終止與華為及旗下相關公司的往來，例如停止供應部份零件。外媒分析，主要影響的應該是華為的智慧型手機，其他日本企業是否會跟進，還有待觀察。

《時事通信》報導，Panasonic的一名代表指出，「我們決定跟進美國的出口管理禁令，將會停止與被禁制的相關企業交易」。代表也強調，受到影響的產品有限，基本上不會對該公司收益有太大影響或衝擊。



《日本經濟新聞》則報導指出，Panasonic主要是提供華為手機零件，而且可能使用了美國的技術，因此推測，受到影響的零件主要是和智慧型手機有關。Panasonic還表示，會研究是否還有其他商品受到出口管制禁令的影響。

報導中提到，華為與超過80家日本企業有交易，更有許多大廠牌提供其零件，除了Panasonic之外，還包含Sony、東芝記憶體、京瓷、三菱電機等等。外媒分析，作為電器業的龍頭，Panasonic取消與華為交易的舉動，很可能影響到其他日本國內企業之後對華為的態度，進而做出決定。

美國總統川普先前簽了行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。商務部長羅斯（Wilbur Ross）則在16日表示，中國華為技術有限公司和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。



隨後Google母公司Alphabet率先開槍，表示將經終止與華為的部分業務往來，之後，新一代的華為Android手機將無法使用Google Play、Gmail等服務。