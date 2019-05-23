美再對3000億中國商品加徵關稅　財長：至少30天後才實施

▲美國財政部長梅努欽、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在21日表示，美國新一波、對價值3000億美元中國商品加關稅的政策，至少還要等30到45天後才可能宣布，目前還在研究這會對消費者造成什麼衝擊。他也提到，只要雙方在先前的討論基礎下繼續進行，美國仍然願意和中國談判。



美中貿易談判先前破局，美國總統川普放話，要再對價值3000億美元中國商品加徵25%關稅。梅努欽21日前往國會眾議院金融服務委員會（Financial Services Committee）作證，受訪時他表示，「還要大約再30到45天，在這之前都不會有任何決定」。

若是美國真的在一個月後就實行，即表示川普與習近平在6月28、29於G20高會晤之前，就已經加關稅了。梅努欽也表示，「我還是希望很快能回到談判桌，兩方的領袖將會於6月底會面」。

梅努欽也提到，加徵關稅對於美國消費者的影響，是美國在制定貿易政策中考量的一大關鍵。他強調，若是雙方能在先前談判的基礎下繼續進行，美方對於新的貿易談判持開放態度。中美雙方上一次貿易協商是在5月10日，目前還沒有規劃好的新談判，同一天，川普宣布提高對部分中國商品的關稅。

中國外交部長王毅也在21日表示，中國一直開啟大門，準備與美國進行進一步貿易會談，但北京當局不會接受任何不公平協議。