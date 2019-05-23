選後暴動6死…華人憂成報復對象　印尼限制社群分享照片、影片

▲印尼大選開票後，雅加達街頭陷入動亂。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印尼大選正式公布計票結果後，首都雅加達部分地區爆發騷亂，造成6人死亡，部分落選一方的支持者上街示威，演變為縱火砸車洩憤，與警方爆發激烈衝突。印尼安全事務部長威蘭多22日表示，為了遏止網路假消息散播，將針對社群媒體採取部分限制措施，包括分享照片或影片等。

綜合外媒報導，印尼選委會21日凌晨宣布總統大選結果，由現任總統佐科威（Joko Widodo）順取得連任，不過保守派對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）則堅稱選舉舞弊，不願意承認敗選，揚言告上憲法法庭。

雖然選務機關和選舉監督機構對舞弊指控不予理會，但部分普拉伯沃的支持者對此深信不疑，自21日下午起，成千上萬的民眾走上街頭聲援普拉伯沃。和平集會結束後，部分滋事者在街頭逗留至午夜遲遲不願散去，最後演變成暴亂。

當局表示，警方安全部隊成員自22日凌晨1時開始決定驅離群眾，但遭遇頑強抵抗。滋事者四處縱火洩憤，並朝警員丟擲石塊、發射煙火，警方最後動用催淚瓦斯強勢驅離。

警方表示，騷亂中一共有6人死亡、200多人受傷，但否認警方以「實彈」驅離群眾的傳聞，強調6名死者的死因還在調查當中。普拉伯沃的抗爭行動已在印尼網路上激起反彈聲浪，許多不滿的網友在社群網站上散播「#逮捕普拉伯沃」（#TangkappraBowo）的標籤。

▼警方表示有6人在騷亂中死亡，但否認使用殺傷力武器驅離群眾。（圖／路透）



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印尼安全事務部長威蘭多（Wiranto）22日表示，為了避免挑釁言論或假消息透過社群媒體散播，將暫時限制社群媒體的部分功能，包括圖片與影像的分享功能。

不過，仍有部分滋事者縱火焚車的影片被分享到臉書。有印尼華人憂心情況進一步升級，在社群網站中提醒「印尼暴徒升級到種（縱）火燒車報復洩恨，喪失理智，華族子弟要小心，注意自身的安全，害怕演變成趁火打劫。」

▼印尼華裔人士憂心雅加達暴亂進一步升級。（圖／翻攝自Facebook）

