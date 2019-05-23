台灣飛紐約「只要3小時」！美新創公司Hermeus研發超音速飛機　外觀出爐

▲美新創公司Hermeus研發超音速飛機。（圖／翻攝自Hermeus 官網）

國際中心／綜合報導



美國新創航太公司「Hermeus」，近日對外宣布將研發只要90分鐘，就從美國紐約飛抵英國倫敦的超音速飛機。該款飛機最高時速可達4600英里（約時速7403公里），紐約飛倫敦原7個多小時的航程時間可縮短到90分鐘。「Hermeus」4位創辦人來頭可都不小，有人就在馬斯克（Elon Musk）的「SpaceX」工作過。

綜合媒體報導，該台超音速飛機的正常航行速度約為時速3300英里（約時速5311公里），如果最高時速7403公里來算，紐約飛倫敦原7個多小時的航程時間可縮短到90分鐘，若以台北飛到紐約大約15小時來換算，只要180分鐘就可抵達。

報導也指出，新創公司「Hermeus」的4位創辦人來頭可都不小，有人曾經在馬斯克（Elon Musk）的「SpaceX」工作過；也有人曾在亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）上班過，對航天科技有獨到見解。

「Hermeus」首席營運長舒福德（Skyler Shuford）表示，他們現在已開始首次的融資，當中的資金足夠開發超音速飛機的推進器與其他技術，「我們希望能在5年內成功研發，並在8至10年內投入市場」。除了「Hermeus」之外，美國國防承包商「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）、飛機製造商「Aerion」、波音公司先前都曾透露正在著手製造超音速飛機。