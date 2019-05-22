美國施壓土耳其「2周內取消採購俄S-400」　來買愛國者飛彈

▲S-400防空飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心／綜合報導

美國施壓土耳其要求在「2星期內」放棄向俄羅斯採購S-400防空導彈系統，並購買美國雷神公司「愛國者飛彈」，否則將面臨嚴厲制裁。據了解，美國不樂見俄土加強連繫，是因為S-400合約將打破美國對北約成員國武器供應的壟斷地位，北約其他成員國可能會嘗試在中國、印度或俄羅斯找尋美國合約的替代品。

美國CNBC電視台21日援引消息人士的話報導，美國給出最後期限，也就是在6月首周結束前，土耳其必須取消與俄羅斯數10億美元的交易，並採購美國所生產的「愛國者反導彈系統」，否則會被踢出洛克希德馬丁公司的F-35計劃，100架F-35戰鬥機不會交付，土耳其同時還要面對美國的制裁與北約的施壓。

土耳其日前曾表態過，不會放棄購買S-400防空導彈系統的計劃，並透露首批S-400定於7月份交貨。事實上，美國先前就表示，S-400系統與不符北約標準，多次以制裁威脅，且已經不只一次提到「如果土耳其向俄羅斯購買S-400，可能延遲或取消向土耳其出口F-35戰鬥機的計畫」。土耳其也多次回應，S-400系統不會對美國F-35構成威脅。



報導也提及，一位從事國際問題研究的教授就指出，美國不樂見俄土加強連繫，是因為S-400的合約將打破美國對北約成員國武器供應的壟斷地位，在此情況下，北約其他成員國可能會嘗試在中國、印度或俄羅斯找尋美國合約的替代品。