懷疑敘利亞又用氯氣「化武攻擊」　美國揚言：我們會報復！

▲伊德利卜省地區一名男子，走過斷垣殘壁的房屋廢墟。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國國務院21日表示，敘利亞政府軍日前疑似在攻擊伊德利卜（Idlib）地區再度使用化學武器，包括使用氯氣彈。美國務院警告，如果此事查明為真，華府將採取「迅速且適當」的回應。

美國國務院表示，目前正在評估敘利亞政府軍是否在19日的攻擊中使用化學武器。發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，「我們持續發現跡象顯示阿薩德政權可能重新使用化學武器，包括5月19日上午在敘利亞西北部使用氯氣攻擊。」

歐塔加斯說，目前美方正收集此事相關資訊，但也再次警告敘利亞政府軍，如果使用化學武器，「美國和我們的盟友會迅速且適當的做出反應」。

《紐約時報》報導，敘利亞西北部的伊德利卜地區，是數百萬敘利亞平民賴以為生的避風港，在去年秋天反抗軍與政府軍達成停火協議前，阿薩德政府就傳出即將入侵該地區。

從今年4月以來，敘利亞政府軍在俄羅斯的幫助下，透過對伊德利卜發動空襲，已經一點一點慢慢奪回該地區的控制權。《紐時》形容，當地的戰事「緩慢而又血腥」。

不過，除了美國國務院之外，沒有其他獨立觀察組織或新聞機構曾提到有關化武攻擊的相關消息，國務院也沒有說明若此事為真，美國可能會採取何種措施應對。

2018年4月份敘利亞政府軍也曾在大馬士革附近使用化學武器，造成至少40人死亡後，美國總統川普和歐洲盟國立刻下令發動空襲，並派出軍艦對陸上目標發射飛彈打擊。