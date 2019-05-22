ARM晶片參戰！英媒曝內部文件　「停止與華為合作」配合美國

▲傳英國ARM晶片停止與華為合作。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國媒體曝光英國晶片大廠ARM內部文件，稱該公司已經決定遵循美國政府針對中國科技品牌華為的禁令，指示員工停止與華為和其附屬公司的商業合作。分析認為，此舉對華為來說是一次「難以克服」的沉重打擊。

英國廣播公司（BBC）報導引述一份ARM內部文件，內容指示員工「停止所有與華為和其附屬公司的有效合約、支援服務及任何未落實的承諾」，以遵循美國近日實施的貿易限制。

全球大多數移動設備處理器都是基於ARM架構，ARM公司在一份備忘錄中寫道，其晶片設計包含「美國原產技術」，因此受到美國政府禁令的影響。ARA公司是總部位於英國劍橋的半導體與軟體公司，員工約6000人，為英國最大科技公司，目前由日本軟銀集團持有，在美國設有8間辦事處。

一名分析師指出，長期而言，此舉對華為的業務是一次難以克服的打擊，因為這極大影響華為開發自主晶片的能力。目前許多晶片都需要採用ARM的基礎技術，並且需要付費取得許可。

ARM公司對此發表簡短聲明說，「遵循美國政府的所有最新規定」，但拒絕進一步評論。華為也發表聲明說，「我們相信此遺憾情況能獲得解決，我們的第一優先事項仍是向全球提供世界級的技術與產品。」